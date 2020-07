Britishvolt con Pinifarina, nasce prima 'giga-factory' di batterie in Gb (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug. (Adnkronos) - il produttore di batterie Britishvolt ha annunciato la collaborazione con l'iconica azienda di design Pininfarina per la creazione della prima 'giga-factory' inglese. Si tratta della prima 'giga-factory' di batterie su larga scala del Regno Unito presso la ex base della Raf di Bro Tathan, in Galles. "Siamo onorati di collaborare con Pininfarina, design house conosciuta in tutto il mondo, per creare la nostra 'giga-factory'. Noi di Britishvolt riteniamo che il design innovativo debba avere la priorità, affinché possa accordarsi con la qualità futura delle nostre celle agli ioni di litio. Grazie a Pininfarina, che porta nell'architettura ... Leggi su iltempo

