Boville Ernica, incidente fatale: si ribalta con un mezzo agricolo e muore nel terreno di famiglia (Di mercoledì 29 luglio 2020) incidente agricolo fatale a Boville Ernica, in zona Colle Piscioso. Da una prima rticostruzione dei fatti, un settantenne stava lavorando nel terreno di famiglia quando si sarebbe ribaltato con il mezzo che conduceva: per il Bovillense inutili i soccorsi. Sul posto è arrivata un’eliambulanza, ma oramai non c’era più nulla da fare. Per chiarire la dinamica della tragedia e fare i rilievi del caso, sono scesi in campo anche carabinieri e vigili del fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Boville Ernica, incidente fatale: si ribalta con un mezzo agricolo e muore nel terreno di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Boville Ernica Incidente agricolo, si ribalta mentre lavora il terreno: muore un uomo ciociariaoggi.it Incidente agricolo, si ribalta mentre lavora il terreno: muore un uomo

Incidente agricolo a Colle Piscioso, muore un settantenne. La tragedia intorno alle 15. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto è arrivata un'eliambulanza ma per il bovillense non c'è stato nulla ...

Una messa per ricordare Eugenio Romagnuolo, l'abate di Casamari ucciso dal Covid

Presenti autorità politiche, militari, ecclesiastiche e civili, tra cui il prefetto Ignazio Portelli, i sindaci di Veroli, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano e Sermoneta, rispettivamente ...

Incidente agricolo a Colle Piscioso, muore un settantenne. La tragedia intorno alle 15. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto è arrivata un'eliambulanza ma per il bovillense non c'è stato nulla ...Presenti autorità politiche, militari, ecclesiastiche e civili, tra cui il prefetto Ignazio Portelli, i sindaci di Veroli, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano e Sermoneta, rispettivamente ...