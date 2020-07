Borussia Dortmund, Haaland: «Sogno di vincere un trofeo con questa squadra» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Erling Haaland ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia del Borussia Dortmund Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista a Sport Bild dove ha parlato dei suoi obiettivi in maglia giallonera. OBIETTIVI – «Ho un contratto fino al 2024 e in ogni caso il mio grande obiettivo è vincere il titolo con il Borussia Dortmund, festeggiando un fantastico successo con i nostri tifosi. Abbiamo la qualità per vincere la Bundesliga ma la consistenza del Bayern è impressionante. Dobbiamo continuare a crescere come abbiamo fatto nella seconda parte di stagione». APPRODO AL Dortmund – «Una volta ero con mio ... Leggi su calcionews24

