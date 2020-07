Borussia Dortmund, Haaland: “Ho un obiettivo da raggiungere, ricordo quando insieme a mio padre…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Erling Braut Haaland giura fedeltà al Borussia Dortmund con cui nella stagione appena conclusa ha fatto davvero benissimo.VIDEO Inter, la freccia Hakimi: l’ex Borussia Dortmund ha stregato Conte…L'attaccante norvegese ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Salisburgo per poi passare proprio ai gialloneri, periodo d'oro quello vissuto dalla scandinavo che ha parlato così ai microfoni di Sport Bild.Borussia Dortmund, Burki: “Contro il Dusseldorf non è stato facile. Haaland decisivo”"Ho un contratto fino al 2024 e in ogni caso il mio grande obiettivo è vincere il titolo con il Borussia Dortmund, festeggiando un fantastico successo con ... Leggi su mediagol

