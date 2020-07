Borussia Dortmund, Haaland: “Abbiamo le qualità per vincere la Bundesliga” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Eerling Haaland è convinto che il Borussia Dortmund possa vincere il titolo della Bundesliga. “Abbiamo la qualità di diventare campioni, ma parlarne non è sufficiente” ha dichiarato il 20enne norvegese al settimanale Sport Bild. “Il mio grande obiettivo è vincere titoli con il Dortmund e celebrare un grande successo insieme ai nostri fan” ha aggiunto Haaland, grande talento giunto a Dortmund lo scorso gennaio. In questi mesi, con tanto di pausa forzata nel mezzo, Haaland ha segnato 13 reti, contribuendo a portare il Borussia Dortmund al secondo posto della classifica, vinta dal Bayern Monaco. Leggi su sportface

Dopo Cristiano Ronaldo, Lukaku, Sanchez, Smalling, Young, e il sogno Messi all'Inter, l'arrivo di questi giocatori conferma quanto il nostro si un campionato in grado di attirare grandi campioni e di ...

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito dell'interesse del Napoli per Jeremie Boga del Sassuolo: "Il fratello-agente Daniel ha raggiunto l'accordo con il Napoli nel ritiro di Parma nonostante l ...

