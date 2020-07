Borse Ue contrastate, Piazza Affari -0,11 per cento. Istat: in ripresa i prezzi alla produzione industriale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Borsa 29 luglio 2020. Piazza Affari lascia per strada lo 0,11%. Lo spread ritorna sotto i 150 punti base. ROMA – Borsa 29 luglio 2020. Altra seduta incerta per i mercati europei che temono il ritorno dei contagi nel Vecchio Continente. Il timore di una seconda ondata ha portato gli investitori a vendere i propri titoli con l’andamento che continua ad essere contrastato. Le buone notizie per il nostro Paese arrivano dai prezzi alla produzione dell’industria che hanno registrato una crescita su base mensile dello 0,5% a giugno. Continua, come ipotizzato, il calo annuale con una perdita del 4,5% rispetto al 2019. Secondo l’Istat nel secondo trimestre del 2020 è stata registrata una diminuzione del 3,3% in confronto al primo trimestre. Borsa 29 ... Leggi su newsmondo

