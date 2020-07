Bonus mobilità - La piattaforma sarà online dopo il 6 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembra ormai vicina alla conclusione la lunga attesa della piattaforma web che consentirà di ottenere il Bonus mobilità sotto forma di rimborso del 60% del prezzo, fino a un massimo di 500 euro, o di un buono di pari entità da presentare ai venditori aderenti per lacquisto di bici o mezzi elettrici da ultimo miglio (monopattini, hoverboard, ecc.). Il decreto interministeriale sarà infatti allordine del giorno della prossima Conferenza unificata, in programma per il 6 agosto: si tratta dellultimo e decisivo passaggio prima della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale e del conseguente via libera allattivazione dellapposito portale, che sarà accessibile dal sito del ministero dellAmbiente.Il braccio di ferro. Il testo definitivo del decreto è arrivato al termine di una gestazione piuttosto ... Leggi su quattroruote

