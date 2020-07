Bonus centri estivi, ultimi giorni per presentare la domanda (Di mercoledì 29 luglio 2020) ultimi giorni per presentare la domanda di Bonus per i centri estivi: la scadenza è il 31 luglio, data entro la quale è infatti possibile richiedere all’Inps la somma prevista per i Servizi integrativi per l’infanzia. Ricordiamo che la cifra a disposizione per un nucleo familiare arriva a un massimo di 1.200 euro, che diventano 2mila nel caso degli operatori sanitari, da utilizzare fino alla riapertura delle scuole. Il Bonus è erogato dall’Inps mediante il Libretto Famiglia. Per averlo, è necessario registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni occasionali > Libretto Famiglia. Bonus centri ... Leggi su quifinanza

simone06091968 : RT @SkyTG24: Bonus centri estivi 2020, ultimi giorni per richiederlo all’Inps: ecco i requisiti - miyavoice : RT @SkyTG24: Bonus centri estivi 2020, ultimi giorni per richiederlo all’Inps: ecco i requisiti - SkyTG24 : Bonus centri estivi 2020, ultimi giorni per richiederlo all’Inps: ecco i requisiti - Massimonte : @AzzurraBarbuto ??A breve per loro arriva anche il bonus monopattino, così potranno scappare più velocemente dai centri d'accoglienza. - PupiaTv : Brusciano (NA) - Centri estivi, bonus fitti e altre iniziative (25.07.20) -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus centri Bonus centri estivi 2020, ultimi giorni per richiederlo all’Inps: ecco i requisiti Sky Tg24 Edilizia e nuove agevolazioni, una guida per orientarsi tra le novità del settore

ORVIETO – Novità e proroghe per gli incentivi e le detrazioni per le riqualificazioni edilizie, benefici fiscali per la ristrutturazione, bonus ristrutturazioni ... della Presidente della Fondazione ...

Coronavirus in Italia, il bollettino del 28 luglio: 212 nuovi positivi e 12 decessi

Coronavirus, Trump: "Idrossiclorochina non fa male, l'ho presa" "Molti medici ritengono che l'idrossiclorochina siamo molto buona" per il coronavirus: "io ritengo che funzioni nelle fasi iniziali. Io ...

ORVIETO – Novità e proroghe per gli incentivi e le detrazioni per le riqualificazioni edilizie, benefici fiscali per la ristrutturazione, bonus ristrutturazioni ... della Presidente della Fondazione ...Coronavirus, Trump: "Idrossiclorochina non fa male, l'ho presa" "Molti medici ritengono che l'idrossiclorochina siamo molto buona" per il coronavirus: "io ritengo che funzioni nelle fasi iniziali. Io ...