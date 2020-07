Bonus caregiver e pensionamento con Ape Sociale: sono compatibili? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bonus caregiver di 600 euro per due mesi inserito nella bozza del decreto Rilancio, ma non approvato e pensionamento con Ape Sociale, un lettore ci chiede la compatibilità fra le due misure. La prima cosa da chiarire riguarda il Bonus caregiver che non è mai stato approvato e quindi non è in vigore. Diversamente, l’Ape Sociale è una misura attualmente in vigore e fa parte delle pensioni news del 2020. Il pensionamento con l’Ape Sociale e scade il 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga. Bonus caregiver e pensionamento con Ape Sociale Un lettore ci ha scritto: “Buonasera, volevo sapere gentilmente se ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus #Caregiver e pensionamento con Ape Sociale: sono compatibili? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus caregiver Bonus caregiver e pensionamento con Ape Sociale: sono compatibili? Notizieora.it Cesa, bonus disabili: i chiarimenti dell’assessore Guarino

Cesa (Caserta) – “In merito al bonus rivolto alle persone con disabilità non coperto dal fondo non autosufficienti, piano per l’emergenza socio-economica Covid-19 della Regione Campania si comunica ch ...

I Genitori Tosti e il riconoscimento del caregiver familiare come lavoratore

Altro dato: in occasione dell’approvazione del “Decreto Rilancio” [Decreto Legge 34/20, N.d.R.], si è proposto di elargire un bonus ai caregiver per i passati mesi di marzo e aprile. In realtà sarebbe ...

Cesa (Caserta) – “In merito al bonus rivolto alle persone con disabilità non coperto dal fondo non autosufficienti, piano per l’emergenza socio-economica Covid-19 della Regione Campania si comunica ch ...Altro dato: in occasione dell’approvazione del “Decreto Rilancio” [Decreto Legge 34/20, N.d.R.], si è proposto di elargire un bonus ai caregiver per i passati mesi di marzo e aprile. In realtà sarebbe ...