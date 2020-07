Bonus bici, manca il decreto: slittano ancora i rimborsi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Slitta ancora l’approvazione per mandare online il portale per richiedere il Bonus bici per l’acquisto di biciclette, classiche ed elettriche, monopattini, segway e hoverboard. Pochi giorni fa sembrava che il decreto interministeriale attuativo della misura potesse arrivare in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese, ma è rimasto fermo tra il ministero dell’Ambiente, il Mit, il Mise e il Mef. Un ritardo, si sottolinea al dicastero dell’Ambiente, legato alle lungaggini con le quali si è trovato l’accordo con il Mit sulla questione del documento giustificativo delle spese per le quali chiedere il rimborso: non si è riusciti a inserire nell’ordine del giorno dell’ultima Conferenza il testo. Non si vede quindi ancora ... Leggi su quifinanza

