Bonus bici, l’applicazione web non c’è ancora. Il ministro Costa: “Ci siamo, il 6 agosto ultimo step per il decreto interministeriale” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sulla carta è in vigore dal 4 maggio. Ma nessuno l’ha ancora ottenuto. L’attesa però sta per finire: il Bonus bici che in base al decreto Rilancio spetta a chi abbia comprato una bicicletta, un monopattino o altri mezzi a propulsione elettrica si potrà chiedere a breve. La rassicurazione è arrivata dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che a Omnibus su La7 ha spiegato: “Per la piattaforma ci siamo, abbiamo chiuso finalmente, il 6 agosto è l’ultimo step“. Quel giorno il decreto interministeriale necessario per creare l’applicativo web “va alla Conferenza permanente Stato Regioni, perché è ... Leggi su ilfattoquotidiano

