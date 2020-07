Bonus bici 2020, slitta il decreto per mandare online la piattaforma dedicata. (Di mercoledì 29 luglio 2020) In un primo momento sembrava che il decreto interministeriale attuativo della misura potesse arrivare in Gazzetta ufficiale entro la fine del mese. Ma nella Conferenza Unificata che si è riunita lunedì 27 luglio non è stato raggiunto un accordo sul testo. Prossimo appuntamento per il 6 agosto, come ... Leggi su tg24.sky

