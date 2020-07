Bonus bancomat: cos’è, come funziona e perché interessa alle partite Iva (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato che la prossima settimana sarà votato il decreto agosto. Al suo interno ci sarà anche il Bonus bancomat, novità già prevista dall’ultima legge di bilancio per limitare l’uso del contante e combattere l’evasione fiscale. Ma cos’è e come funziona questo Bonus? viene erogato sotto forma di credito d’imposta; è pari al 30% delle spese sostenute per offrire la possibilità di pagare con bancomat, carta di credito o altre forme digitali; può essere usato solo in compensazione; si dovrà comunicare entro il 20° giorno del mese successivo rispetto a quello in cui sono state corrisposte le spese bancarie; per rientrare tra i ... Leggi su quifinanza

