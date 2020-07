Bologna. Sostegno al turismo: sospeso fino al 31 ottobre il ticket per i bus turistici che entrano in centro storico (Di mercoledì 29 luglio 2020) fino al 31 ottobre i bus turistici che entreranno in centro storico non dovranno più pagare il ticket di accesso di 100 euro al giorno. In un momento molto difficile per il comparto del turismo la Giunta del Sindaco Virginio Merola, su proposta degli assessori Claudio Mazzanti e Matteo Lepore, ha accolto, con un atto di orientamento, la richiesta di Fedargit e Confesercenti Bologna che chiedevano di prevedere, in via eccezionale e per un periodo limitato, la sospensione del pagamento del ticket per l’accesso a Piazza Malpighi. Gli autobus che vorranno usufruire di questa agevolazione dovranno continuare a registrarsi tramite il portale https://solweb.tper.it/ per comunicare la targa e la data di ingresso per evitare la ... Leggi su laprimapagina

Laprimapagina : #Bologna Sostegno al turismo: sospeso fino al 31 ottobre il ticket per i bus turistici che entrano in centro storic… - vmasseo : RT @coopalleanza: Tra processi e depistaggi mancano ancora risposte sulla strage di #Bologna Dopo 40 anni Carlo Lucarelli torna sulle tracc… - coopalleanza : Tra processi e depistaggi mancano ancora risposte sulla strage di #Bologna Dopo 40 anni Carlo Lucarelli torna sulle… - iggyHT : post di sostegno alle mele marce con pensieri profondamente critici tipo 'onore, obbedienza e rispetto per la divis… - arte_nicola : Chi ha proiettato un #porno in piazza a #Bologna non merita una multa, ma una medaglia: per alcuni minuti ha svecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sostegno Bologna, sostegno al turismo Emilia Romagna News 24 Bologna. Sostegno al turismo: sospeso fino al 31 ottobre il ticket per i bus turistici che entrano in centro storico

Fino al 31 ottobre i bus turistici che entreranno in centro storico non dovranno più pagare il ticket di accesso di 100 euro al giorno. In un momento molto difficile per il comparto del turismo la Giu ...

Coronavirus, bollettino di oggi 28 luglio. Dati dell'Emilia Romagna in diretta

La gestione della pandemia continua a scatenare polemiche tra i cosiddetti “negazionisti” e i prudenti. Intanto, ieri in Emilia Romagna sono stati registrati 33 nuovi contagi. Per l'aggiornamento sull ...

Fino al 31 ottobre i bus turistici che entreranno in centro storico non dovranno più pagare il ticket di accesso di 100 euro al giorno. In un momento molto difficile per il comparto del turismo la Giu ...La gestione della pandemia continua a scatenare polemiche tra i cosiddetti “negazionisti” e i prudenti. Intanto, ieri in Emilia Romagna sono stati registrati 33 nuovi contagi. Per l'aggiornamento sull ...