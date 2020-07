Bollettino Coronavirus 29 luglio: salgono a 289 i positivi, 6 i decessi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come ogni giorno il Ministero della Salute emana il Bollettino sull’andamento del Coronavirus in Italia: ecco i dati sui contagi, guariti e decessi Consueto appuntamento con il Bollettino emanato dal Ministero della Salute sui dati del Coronavirus nel nostro paese. Nella giornata di ieri i casi di nuovi contagiati erano aumentati di circa 50 unità, con i contagiati totali arrivati a 217. Anche nelle ultime 24 ore i contagiati aumentano. Sono infatti 289 i nuovi positivi, con un incremento di 82 unità. Tornano invece a calare i decessi, ieri erano 11 ed oggi scendono a 6, portando il totale dall’inizio della pandemia a 35.129. I guariti nelle ultime 24 ore invece salgono a 275 unità. POTREBBE ... Leggi su bloglive

