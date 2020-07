Bollate, regalo dei carabinieri alla bimba ferita durante la rapina all’Eurospin di Cormano (Di mercoledì 29 luglio 2020) I carabinieri hanno portato un regalo a casa della bambina di Bollate rimasta ferita durante la rapina della scorsa settimana al supermercato di Cormano. La piccola era rimasta ferita durante la drammatica rapina della scorsa settimana all’Eurospin di Cormano, in cui è stato ferito anche un vigilante. Ora sta bene e le è arrivato anche … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Bollate, regalo dei carabinieri alla bimba ferita durante la rapina all’Eurospin di ... Leggi su ilnotiziario

"Con tanto affetto, con l'augurio di pronta guarigione, un piccolo grande pensiero per tornare a viaggiare sulle strade della tua coraggiosa vita". I carabinieri di Sesto San Giovanni e di Rho hanno f ...