Bocelli prima negazionista del Covid poi “sono stato frainteso”, un medico dell’ospedale di Crema: “Rispetti i morti e la prego: faccia silenzio per molto molto tempo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un polverone quello alzato da Andrea Bocelli quando, intervenuto ad un evento organizzato da Vittorio Sgarbi al Senato, ha dichiarato: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che sia andato in terapia intensiva, perché questa gravità?” La risposta dura di Fedez A quelle parole pronunciate da Andrea Bocelli che hanno creato molta indignazione ha risposto subito Fedez che, pubblicando una sua foto accanto ad un ragazzo appena 18enne ha scritto così: “ Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male ... Leggi su baritalianews

