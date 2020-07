Bocelli prima negazionista del Covid poi chiede scusa e dice “La mia famiglia tutta contagiata e abbiamo temuto il peggio” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo l’intervento del tenore Andrea Bocelli all’evento al Senato organizzato da Vittorio Sgarbi, si è scatenato un polverone che non accenna a placarsi. Bocelli, che aveva detto di non aver conosciuto neppure una persona finita in terapia intensiva per il Covid, ha avuto contro medici, parenti delle vittime, malati di Covid e personaggi famosi che lo hanno attaccato duramente. L’attacco a Bocelli Ad aver attaccato pubblicamente Andrea Bocelli sono stati Fedez che gli ha risposto sui social con un post proponendogli di presentargli un suo amico 18enne che, dopo aver contratto il Covid, ha dovuto subire il trapianto dei polmoni perché la malattia glieli ha bruciati completamente, Selvaggia Lucarelli che lo ha contestato facendo ... Leggi su baritalianews

