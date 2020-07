Bocelli, marcia indietro sul Covid: 'Se il mio intervento ha generato sofferenza chiedo scusa' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ha capito che l'ha fatta grossa e che, a parte qualche applauso fascio-sovranista e pacca delle spalle negazionista, in un'Italia devastata dal Covid-19 e nella quale, soprattutto al nord, quasi tutti ... Leggi su globalist

HuffPostItalia : Andrea Bocelli fa marcia indietro: 'Frainteso su Covid. Sono ottimista, non negazionista' (VIDEO) - fanpage : #Bocelli fa marcia indietro su #negazionisti - conte_Vlad1077 : #Bocelli fa marcia indietro e chiede scusa. Per forza tiene family anche lui. - AngelaVillani9 : RT @LuisaCMoon: @GassmanGassmann Alessandro stavolta dissento. Bocelli ha semplicemente fatto marcia indietro per via delle critiche ma, di… - Paololotti08 : @petergomezblog @fattoquotidiano Ma certo!Basta linciarle mediaticamente e socialmente, le persone, e ci sono buone… -