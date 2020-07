Bocelli: “Chiedo sinceramente scusa per le parole su Covid” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perchè proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie intenzioni non era di offendere chi dal Covid è stato colpito”. Dopo l’intervento al convegno in Senato che ha scatenato numerose polemiche, Andrea Bocelli ritratta e chiede scusa tramite le sue pagina social. Nel suo intervento tanto criticato il tenore aveva espresso dubbi sulla gravità della situazione ed anzi, si era detto “umiliato e offeso” per le limitazioni alla sua libertà personale durante il periodo del lockdown. L'articolo Bocelli: “Chiedo sinceramente scusa per le parole su ... Leggi su anteprima24

LucaSalvarani11 : RT @danielecina: Andrea Bocelli: 'Chiedo scusa se ho offeso o ferito qualcuno' (VIDEO) - natastancaa : RT @IlContiAndrea: #Bocelli 'Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio… - ClaraMutsc : RT @HuffPostItalia: Andrea Bocelli: 'Chiedo scusa se ho offeso o ferito qualcuno' (VIDEO) - Adnkronos : Covid, Bocelli: 'Chiedo scusa se ho offeso o ferito qualcuno' - IlContiAndrea : #Bocelli 'Se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocelli “Chiedo Coronavirus: fonti Lombardia, sorprendono dubbi Zingaretti su commissariamento Affaritaliani.it