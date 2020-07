Bocelli: "Chiedo scusa se ho offeso o ferito qualcuno" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Lo scopo del mio intervento al Senato - ha spiegato Bocelli - era quello di sperare in un prossimo futuro in cui i bambini soprattutto, possano ritrovare la normalità, possano sperare di vivere 'da bambini', giocando tra loro, abbracciandosi, come devono fare i bambini per poter crescere sani e sereni. Questo solo era il senso del mio intervento ed a tutti quelli che a causa del modo in cui mi sono espresso – sicuramente non il più felice – e dalle mie parole hanno trovato ragioni per sentirsi offesi o hanno sofferto per quello che ho detto, a loro Chiedo sinceramente scusa, perché le mie intenzioni erano tutt'altre, erano esattamente il contrario". "Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l'ho fatto anche recentemente con l'avvento di questa sciagurata ... Leggi su liberoquotidiano

