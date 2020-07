Bocelli chiede scusa per le sue parole sul CoVid-19 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bocelli chiede ufficialmente scusa per le parole sul CoVid-19 che hanno suscitato numerose polemiche nei giorni scorsi, scatenando anche il Web. Infatti, il cantante lirico avrebbe dichiarato di non conoscere nessuno che avesse contratto il CoVid-19, quindi che la malattia sostanzialmente non esistesse. Subito erano partiti anche sfottò ironici e la risposta di Fedez su Instagram, che “presentava” idealmente a Bocelli un suo amico affetto da CoVid (poi guarito) che ha subìto un grave intervento chirurgico a seguito del virus. “Chiedo scusa, nessuno può conoscere l’andamento della malattia” Così ha dichiarato Andrea Bocelli dopo il mare di polemiche ... Leggi su nonsolo.tv

