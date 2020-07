Boateng sogna il ritorno in Inghilterra: “Adoro guardare la Premier. Sono stato sfortunato al City” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il difensore tedesco, in forza al Bayern Monaco, Jerome Boateng è intervenuto ai microfoni di Sky Sport :”Non direi di no ad un ritorno in Inghilterra. Adoro guardare la Premier League e mi è piaciuto molto giocarci. Purtroppo nella mia esperienza al City Sono stato sfortunato perché mi Sono infortunato subito e poi non mi è stato possibile giocare nella posizione che mi era stata assicurata”. Foto: Boateng Jerome Foto Sport Bild L'articolo Boateng sogna il ritorno in Inghilterra: “Adoro guardare la Premier. Sono ... Leggi su alfredopedulla

