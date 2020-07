Black Widow: il film avrà 30 minuti in formato IMAX 1.90:1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Black Widow, il film con star Scarlett Johansson, avrà 30 minuti realizzati nel formato IMAX 1.90:1, come svelato nella giornata di ieri. Black Widow, al suo arrivo nelle sale IMAX, proporrà ai fan della Marvel ben 30 minuti in formato 1.90:1, come anticipato ieri durante una conferenza con gli azionisti. Marvel e IMAX collaborano ormai da diversi anni e sarà interessante scoprire quali sequenze saranno proposte in una diversa versione dalle dimensioni più ampie. Per ora Marvel Studios e IMAX non hanno svelato i dettagli dei 30 minuti che verranno proiettati in formato 1.90:1. Nel trailer di ... Leggi su movieplayer

