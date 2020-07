Black Beauty: il film con Mackenzie Foy verrà distribuito su Disney+ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il film Black Beauty, con protagonista Mackenzie Foy, verrà distribuito in streaming sulla piattaforma Disney+. Black Beauty, il nuovo adattamento cinematografico del romanzo scritto da Anna Sewell, sarà distribuito sulla piattaforma di streaming Disney+ entro la fine dell'anno. Il progetto avrà nel proprio cast la giovane star Mackenzie Foy e il premio Oscar Kate Winslet. Black Beauty è una cavalla di razza mustang nata libera nell'America occidentale. Quando viene catturata e portata via dalla sua famiglia, la sua storia si intreccia con quella della diciassettenne Jo Green, anche lei in lutto per la perdita dei genitori. Le due sviluppano ... Leggi su movieplayer

