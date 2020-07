Bimbo venduto ad Ostia, la mamma diciottenne ha chiesto di andarlo a trovare in ospedale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bimbo venduto ad Ostia. Ha diciotto anni la mamma del Bimbo di Ardea che il papà ha cercato di vendere ai bagnanti sul lungomare Amerigo Vespucci di Ostia, per sesso in cambio di denaro. La donna, appreso l’accaduto, ha chiesto di poter andare a visitare il figlio in ospedale. Per l’affido la valutazione spetterà alla Procura Minorile. Ha chiesto di poter andare a trovare il figlio in ospedale la mamma del Bimbo di tre anni, che il padre ha cercato di vendere ai bagnanti per sesso in cambio di denaro. La donna, diciotto anni, abita nel complesso Le Salzare di Ardea sul litorale a sud della capitale insieme al compagno. Una famiglia di ... Leggi su limemagazine.eu

rubenslulli : RT @FrancoFrattini: VE LA IMMAGINATE LA MADRE IGNARA?CON LE REGOLE SOTTOMISSIONE CHE VIGONO IN QUELLE COMUNITÀ!SPERO VITTIMA E NON COMPLICE… - Lucia25443382 : RT @BobbiaOdille: ?????????????????? genitori INFAMI e BASTARDI - GHERARDIMAURO1 : Bimbo venduto dal padre ad Ostia, la mamma: 'Mi fidavo di lui, non sospettavo nulla' - CorriereCitta : Bimbo di 2 anni venduto per atti sessuali, parla la mamma: ‘Non sapevo nulla, mi fidavo di mio marito’ - kenyabros1 : RT @magicaGrmente22: Ricordo che il bambino era in pessime condizioni e MALNUTRITO Cosa che non accade in due orette. La mamma del bimbo… -