Bimbo segregato dai genitori e costretto ad ascoltare “la voce del diavolo”: agghiacciante scoperta nella villa degli orrori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono stati condannati a 8 anni di reclusione per torture fisiche e psicologiche e i genitori di un bambino di 11 anni che per lungo tempo è rimasto segregato in una stanza. Doveva anche ascoltare la voce del padre artefatta che veniva spacciata per quella del diavolo È già stata soprannominata la villetta degli orrori … L'articolo Bimbo segregato dai genitori e costretto ad ascoltare “la voce del diavolo”: agghiacciante scoperta nella villa degli orrori NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

