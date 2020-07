Bici e treno in Lombardia, con Trenord possibile prenotazione per gruppi (Di mercoledì 29 luglio 2020) trenord potenzia l’offerta per il cicloturismo nel tempo libero in Lombardia con l’attivazione di un servizio prenotazione per il weekend dedicato ai gruppi di ciclisti di almeno tre persone, che con il supporto dell’Ufficio gruppi dell’azienda ferroviaria potranno organizzare il proprio itinerario in treno, con la tranquillità di trasportare le proprie Bici a bordo in … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

rides_bike : IL 53% DEI TRENI AD ALTA VELOCITA' IN EUROPA NON CONSENTONO IL TRASPORTO DI UNA BICI MONTATA Per quanto desiderab… - viagginbici : La #Ciclabile #Valsugana è probabilmente una delle ciclabili più belle e curate in #Europa. Il suo tracciato è perf… - Noninfluente : @rach__0306 treno macchina piedi o in bici? - 90_RPM : Cosa succede quando il 'piccolo gruppo di almeno 3 ciclisti' che ha prenotato non riesce a salire sul treno a causa… - DanieleEmilian4 : RT @altoadige_info: ?? ???? Alla scoperta dell' #AltoAdige su due ruote: la fitta rete di #pisteciclabili vi porterà alla scoperta di una terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bici treno Bici e treno binomio vincente. In un mese e mezzo 7mila passeggeri - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai Una sfera luminosa attraversa il cielo notturno e poi esplode: era un meteorite

Milano, tragedia in stazione Centrale: travolta e uccisa da un treno mentre attraversa i binari ... Kleon attraversa l’Europa in bici per tornare a casa l’impresa di un giovane studente ...

Vacanze 2020: come si sposteranno gli italiani post Covid-19?

Poi, un sondaggio rivela che punteranno su bici elettrica e monopattino ... Anche per i viaggi ad ampio raggio, la fruizione di treno e aereo è diminuita del -46%. L’automobile non sempre viene ...

Milano, tragedia in stazione Centrale: travolta e uccisa da un treno mentre attraversa i binari ... Kleon attraversa l’Europa in bici per tornare a casa l’impresa di un giovane studente ...Poi, un sondaggio rivela che punteranno su bici elettrica e monopattino ... Anche per i viaggi ad ampio raggio, la fruizione di treno e aereo è diminuita del -46%. L’automobile non sempre viene ...