Bianca Guaccero bikini leopardato e smalto rosso: mai vista prima, la [FOTO] incendia il web (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bianca Guaccero sta deliziando i suoi fan con tanti scatti FOTOgrafici e video clip che raccontano la sua estate ricca di momenti divertenti e altrettanti trascorsi in pieno relax. Per la conduttrice e attrice pugliese, la bella stagione è nel segno della rinascita. Come lo è d’altronde un po’ per tutti. Dopo aver vissuto intensamente una quarantena che ci ha visti reclusi a casa; Bianca ha deciso di trascorrere questo periodo che tanto abbiamo sognato insieme alla sua figlia, alle amiche storiche e, per detto dei rumors, probabilmente accanto ad un nuovo amore. Insomma, Bianca Guaccero si gode la calda atmosfera della sua terra e lo fa in una versione totalmente inedita. L’outfit seducente di Bianca Guaccero Siamo ... Leggi su velvetgossip

RaiUno : Una serata speciale per raccontare la vita e le canzoni di #FabrizioDeAndré. #UnaStoriaDaCantare STASERA, sabato… - Giuseppecolosi7 : Bianca Guaccero come non si era mai vista: micro-bikini leopardato e squarcio proibito sul seno - Sadachbia18 : Ecco un brano per te… È più forte l'amore (feat. Bianca Guaccero) di Fabrizio Moro - zazoomblog : Bianca Guaccero dal microbikini fuoriesce tutto. La foto “fuori di seno” fa impazzire i fan: «Décolleté perfetto» -… - infoitcultura : Bianca Guaccero, dal microbikini fuoriesce tutto. La foto fuori di seno fa impazzire i fan: «Décolleté perfetto» -