Bernard-Henri Lévy ora delira: "Salvini? Ruolo nefasto in Italia" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Francesca Bernasconi Bernard-Henri Lévy: "Non è possibile andare avanti così, il Covid ci ha fatto dimenticare il problema immigrazione, ma ora l'Europa deve essere presente" "Non è possibile andare avanti così". Ne è convinto Bernard-Henri Lévy, il filosofo francese che, un'intervista alla Stampa ha parlato del nodo immigrazione. Un tema che il Covid-19 ha avuto il potere di cancellare, ma che ora torna prepotentemente al centro della discussione Italiana ed europea. "Non possiamo più lasciare al governo di Tripoli, e a Erdogan che è il vero capo in Libia, il compito di garantire la sicurezza dei migranti che sbarcano", dice, sostenendo che dovrebbe essere l'Europa a gestire l'emergenza, passata in secondo piano nei mesi ... Leggi su ilgiornale

