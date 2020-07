Bereszynski, giallo e squalifica: stagione finita in anticipo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Bereszynski ammonito contro il Milan, salterà l’ultima gara di campionato contro il Brescia, a causa della precedente diffida Bereszynski ammonito contro il Milan, salterà l’ultima gara di campionato contro il Brescia, a causa della precedente diffida. stagione finita- La stagione del giocatore si conclude qui, il terzino della Sampdoria, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo dopo aver toccato il pallone con il braccio. Ora dovrà anche stare attento a non prendere il secondo cartellino, nei 45 minuti restanti della gara con i rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MilanPress_it : 36' - #SampdoriaMilan 0-1 Bereszynski ferma col braccio il filtrante di Ibrahimovic giallo inevitabile per lui e p… -

il terzino della Sampdoria è stato ammonito con il Milan La stagione di Bartosz Bereszynski si è conclusa contro il Milan. Il terzino della Sampdoria, diffidato, ha rimediato un pesante cartellino ...Può sembrare strano, visto il punteggio finale, due a zero per la Juventus, ma la Sampdoria esce a testa alta da Torino. Può apparire paradossale, ma i blucerchiati per almeno un’ora hanno giocato all ...