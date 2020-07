Benzema sicuro: «Non cambierei le quattro Champions vinte per un Mondiale» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Karim Benzema ha parlato sul suo canale Youtube rispondendo alle tante domande dei fan: le parole dell’attaccante Karim Benzema ha parlato sul suo canale Youtube rispondendo alle tantissime domande fatte dai fan. Queste le sue parole. MIGLIOR GIOCATORE CON CUI HO GIOCATO – «È complicato. Ho giocato con giocatori come Cristiano, Kaká, Raúl, ora Ramos … Non posso sceglierne uno». RUOLO – «Non provo mai a definirmi 9 o non 9, come 10 o 11; Sono un calciatore e cerco di essere il miglior giocatore del mondo». PALLONE D’ORO – «Se ci penso? Certo, sempre, dalla mia infanzia, ma non è qualcosa che mi fa impazzire ogni giorno. Il termine Pallone d’Oro è sempre presente quando sei un calciatore professionista e quando sei competitivo». PROSSIMI ... Leggi su calcionews24

