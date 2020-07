Belen Rodriguez, spunta Michele Morrone: già finita con Gianmaria Antinolfi, il gossip bomba (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sarebbe durata quanto un gatto in tangenziale, parola del settimanale Chi uscito proprio stamattina con il suo nuovo numero. Nel frattempo, nei pensieri dell’argentina spunta un altro nome: Michele Morrone, cosa sta succedendo? Belen Rodriguez: spunta Michele Morrone, già finita con Gianmaria Antinolfi “Una conoscenza che non ha superato... L'articolo Belen Rodriguez, spunta Michele Morrone: già finita con Gianmaria Antinolfi, il ... Leggi su blogtivvu

