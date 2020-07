Belen Rodriguez spunta fuori un altro uomo, ecco di chi si tratta (FOTO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Belen Rodriguez un’altra fiamma nella sua vita privata Belen Rodriguez sempre più al centro della chiacchiera. Si parla di lei ormai da tanto tempo, dalla rottura con Stefano De Martino lei e l’uomo sono i protagonisti del gossip. La questione si fa sempre più intrigante, a partire dal fatto che la showgirl argentina è stata vista in compagnia di Gianmaria Antinolfi, uomo partenopeo particolarmente benestante. ecco spuntare fuori un altro nome, che insinua il dubbio. Con lui tutto sarebbe già giunto al termine, per lasciare spazio al sex symbol Michele Morrone con il quale c’è stato un lungo scambio di messaggi privati. Così adesso Belen sembra ... Leggi su kontrokultura

