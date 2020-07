Belen Rodriguez, la storia con Gianmaria Antinolfi è già finita – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Belen Rodriguez sarebbe nuovamente single: secondo le ultime indiscrezioni la storia con Gianmaria Antinolfi è finita e ci sarebbe già un nuovo pretendente. Questa estate 2020 è per Belen Rodriguez un periodo sentimentalmente turbolento. La storia con Stefano De Martino è finita per la seconda volta ed in questo caso pare che non ci siano … L'articolo Belen Rodriguez, la storia con Gianmaria Antinolfi è già finita – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Gianmaria Antinolfi paparazzato insieme a una sua ex ecco cosa sta succedendo con Belen Rodriguez - #Gianmaria… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez Antinolfi addio, è Michele Morrone la nuova fiamma dell’argentina: messaggi in codice… - QuotidianPost : Belen Rodriguez fine dell’amore con Gianmaria Antinolfi: c’è un nuovo corteggiatore - Italia_Notizie : Belen chiude anche con Antinolfi: era solo una 'vendetta' verso De Martino? - zazoomblog : “È già finita con Gianmaria Antinolfi”. E accanto a Belen Rodriguez spunta il bell’attore 29enne - #finita… -