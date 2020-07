Belen Rodriguez di nuovo single: Santiago l’unico amore e Gianmaria Antinolfi beccato con la ex (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembrava il flirt più bollente dell’estate 2020, invece quello tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si è rivelato un fuoco di paglia. La coppia, a quanto pare, è già scoppiata e la showgirl di nuovo single. A rivelarlo è il settimanale Chi, che pubblica le foto dell’esplosiva argentina in barca con un gruppo di amici... L'articolo Belen Rodriguez di nuovo single: Santiago l’unico amore e Gianmaria Antinolfi beccato con la ex proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

