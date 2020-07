Belen ha scaricato Gianmaria, nuova fiamma: “Messaggi con noto attore” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di recente finita al centro della cronaca rosa per via della fine della relazione con Stefano De Martino, sembra che Belen Rodriguez abbia una nuova fiamma vip. Ecco le ultime indiscrezioni in merito. nuova fiamma per Belen Rodriguez In base alle ultime indiscrezioni sembra che la storia tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sia già … L'articolo Belen ha scaricato Gianmaria, nuova fiamma: “Messaggi con noto attore” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Belen scaricato Belen, rispunta Antinolfi: l'ha raggiunta a Ibiza Ticinonline Belen Rodriguez scarica subito Gianmaria? Bomba-Signorini: "Messaggi con...". La nuova fiamma vip, il nome

Amore al capolinea? Sembra che tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sia già finita. Infatti, pare che la Rodriguez abbia scambiato dei messaggi in codice su Instagram con un famoso attore, Michel ...

Belen, rispunta Antinolfi: l’ha raggiunta a Ibiza

ROMA - Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi stanno ancora insieme. Dopo la foto del settimanale Chi che li immortalava mentre si baciavano, il 35enne imprenditore napoletano s’era sottratto ai riflet ...

Amore al capolinea? Sembra che tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sia già finita. Infatti, pare che la Rodriguez abbia scambiato dei messaggi in codice su Instagram con un famoso attore, Michel ...ROMA - Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi stanno ancora insieme. Dopo la foto del settimanale Chi che li immortalava mentre si baciavano, il 35enne imprenditore napoletano s’era sottratto ai riflet ...