Beautiful | STEFFY | FINN come potrà non innamorarsi di lei? Anticipazioni USA

Vediamo di conoscere meglio uno dei nuovi personaggi che si uniscono a Beautiful nelle puntate americane della soap: il dottor John "FINN" FINNegan.

FINN è interpretato da Tanner Novlan ed è già entrato in scena. La new entry, infatti, avrebbe dovuto debuttare nella soap già ad aprile ma, causa lockdown e sospensione delle riprese, il tutto è stato rimandato. Ecco le dichiarazioni dell'attore: Il processo di casting è iniziato a marzo e sono stato scelto dopo un test di prova con Jacqui (MacInnes Wood alias STEFFY). Durante il lockdown non ho potuto parlarne con nessuno in quanto non sapevamo quanto sarebbe durata la pausa dal set; non ...

Vediamo cosa ci rivelano le Trame di Beautiful della puntata del 29 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Liam si sveglia accanto a Steffy e capisce di aver fatto l'amore con lei. Indice ...

Beautiful anticipazioni: dopo tradimento di Liam la proposta di matrimonio, la decisione di Hope

Cosa succederà nella puntata di Beautiful nella puntata di domani 30 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles dove Thomas va avanti con il s ...

