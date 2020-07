BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 30 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 30 luglio 2020:Leggi anche: Una Vita anticipazioni: arriva IGNACIO, un amico di Rosina. Liberto cosa farà?Dopo aver trovato conferma da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del fatto che lei e Liam (Scott Clifton) hanno passato la notte insieme, Thomas (Matthew Atkinson) cerca di capire cosa accadrà ora tra il rivale e la sorella. Steffy frena l’entusiasmo di Thomas, intuendo che il fratello voglia solo sfruttare l’accaduto per avvicinarsi a Hope (Annika Noelle). Liam informa Hope di essere stato con Steffy. Visibilmente ferita, la giovane Logan invita il suo ex ad andare comunque avanti con la sua famiglia. Per quanto Liam possa scusarsi, Hope sa che una parte di lui continuerà sempre a desiderare ... Leggi su tvsoap

Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 29 luglio, dopo la festa in spiaggia Liam si risveglia con un forte mal di testa e nessun ricordo di quanto è accaduto: il fatto di essere nudo nel letto ...

