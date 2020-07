Bayern Monaco, idea Cavani: ma c’è anche il Benfica (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il futuro di Edinson Cavani è ancora in dubbio. L’attaccante, svincolato dal Psg, è stato accostato a molti club, tra cui la Roma. L’ultima indiscrezione rivelata da Le10Sport riguarda un interessamento del Bayern Monaco a caccia di un profilo di qualità come vice Lewandowski per la prossima stagione. Resta ancora da capire se il ‘Matador’ accetterebbe un ruolo di riserva. Nel frattempo, oltre al club bavarese, si registra anche un sondaggio del Benfica. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern Monaco, UFFICIALE: lesione al piede per Pavard, Champions a rischio Calciomercato.com Bayern Monaco, Boateng: «Non direi di no a un ritorno in Premier League»

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ai microfoni di Sky Sport Deutschland ha parlato del suo futuro e della possibilità di ritornare in Premier League, dopo aver già vestito la maglia del Man ...

Calciomercato Inter, rottura di Alaba con il Bayern: Marotta all’assalto

Arrivano news importanti che riguardano il calciomercato dell’Inter. Sì, perché su David Alaba e direttamente dalla Germania, giungono nuove notizie sul fronte rinnovo. E’ uno degli obiettivi per le c ...

