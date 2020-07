Baste con le letterine a Conte: il centrodestra si svegli e faccia la vera opposizione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – L’Italia sta attraversando un periodo drammatico, come non succedeva da decenni. Secondo le proiezioni, la serrata generale imposta dal Covid-19 segnerà la perdita del 12% del Pil: un’ecatombe. Le responsabilità del governo, sotto tutti i punti di vista, sono enormi ed evidenti, anche a chi fa lo struzzo e nasconde la testa sotto la sabbia. Non c’è quindi momento migliore per attaccare una maggioranza raffazzonata, divisa, boriosa e incompetente. E invece no, il centrodestra – che in teoria vorrebbe governare la nazione – si mette a fare l’«opposizione responsabile». No, signori, quello che voi chiamate «senso di responsabilità per il bene del Paese» è in realtà solo un atto di ... Leggi su ilprimatonazionale

