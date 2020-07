Baronissi, la scuola ripartirà regolarmente con lezioni in presenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ad un mese e mezzo dalla riapertura delle scuole, è stata delineata dal Comune di Baronissi la road map che porterà all’adeguamento delle strutture alle nuove normative anti coronavirus. Positiva anche l’ultima Conferenza di servizi per l’anno scolastico 2020-2021. Piena intesa del Comune con le scuole: le lezioni si terranno in presenza in aule adeguatamente rimodulate. Scongiurati doppi turni e didattica a distanza. Definiti gli spazi da rendere disponibili alle scuole per consentire lezioni in presenza e assicurare nel contempo ogni prescrizione di sicurezza anti-covid 19. “Abbiamo accolto le richieste delle dirigenti in merito alla necessità di creare ulteriori spazi funzionali all’organizzazione scolastica ... Leggi su anteprima24

