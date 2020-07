Barcellona senza difensori in vista della sfida con il Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come riporta l’edizione odierna de il Mundo Deportivo, il tecnico del Barcellona Quique Setien si trova in una situazione di estrema emergenza in difesa in vista della gara di sabato 8 agosto al Camp Nou contro il Napoli. La retroguardia della squadra catalana può al momento contare su un solo centrale: Gerard Pique. Gli altri calciatori che completano il reparto, Clement Lenglet, Samuel Umtitie Ronald Araujo sono ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e la loro disponibilità è ancora tutta da decifrare. Foto: profilo twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Barcellona senza difensori in vista della sfida con il Napoli - Noovyis : (Barcellona senza difensori in vista della sfida con il Napoli) Playhitmusic - - GianlucaGregor4 : @CurvaStone21km Senza far polemica ma se la Serie A è scadente xché vince la Juve da 9 anni,è scadente anche la Lig… - iPinci_ : @Donchisciotte6 @ROI05841958 Ma perche che problema presenta il Napoli di Gattuso? Una squadra che pre covid, senza… - Daniele91Nap : @_paolaboh Io capisco che i titolari giocano un pó con il freno tirato in vista del Barcellona ma gente come Milik… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona senza Dalla Spagna: Barcellona senza difensori in vista della sfida con il Napoli alfredopedulla.com Anteprima Europa League: Siviglia-Roma

La Roma affronta il Siviglia al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League il 6 agosto alle 18:55. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, ...

Calciomercato Juventus, offerta per De Sciglio | Arriva la smentita!

Nel primo anno senza Allegri, infatti, il terzino italiano non è quasi ... si è parlato di un’offerta di 10 milioni di euro da parte del Barcellona. Oggi, dalla Spagna, è arrivata la smentita. Secondo ...

La Roma affronta il Siviglia al ritorno degli ottavi di UEFA Europa League il 6 agosto alle 18:55. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, ...Nel primo anno senza Allegri, infatti, il terzino italiano non è quasi ... si è parlato di un’offerta di 10 milioni di euro da parte del Barcellona. Oggi, dalla Spagna, è arrivata la smentita. Secondo ...