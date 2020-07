Barcellona, Rivaldo duro sul caso Arthur: “Il club l’ha gestito malissimo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Rivaldo, ex calciatore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Arthur. Queste le sue parole riprese da Calciomercato.it: “Il caso Arthur è stato gestito molto male. Tutto indica un problema interno poiché era la direttiva a dire a Setién all’epoca di iniziare a considerare Arthur come la sua ultima opzione a centrocampo nella porzione finale della Liga. Sono sicuro che Setién avrebbe voluto avere il giocatore disponibile, perché è uno dei migliori e sarebbe stato utile. Quindi per me è chiaro che, prima il consiglio di amministrazione e poi l’allenatore, hanno deciso che Arthur non avrebbe più fatto parte della squadra del ... Leggi su sportface

L'ex giocatore del Barcellona, Rivaldo, ha criticato la gestione che la direttiva blaugrana in merito al caso Arthur Melo Barcellona e Juventus hanno concluso ormai da tempo l'affare che porterà al t ...

Rivaldo, ex calciatore e grande leggenda dei blaugrana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Betfair in merito alla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona: l'ex giocatore infatti non ha mol ...

L'ex giocatore del Barcellona, Rivaldo, ha criticato la gestione che la direttiva blaugrana in merito al caso Arthur Melo Barcellona e Juventus hanno concluso ormai da tempo l'affare che porterà al t ...Rivaldo, ex calciatore e grande leggenda dei blaugrana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Betfair in merito alla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona: l'ex giocatore infatti non ha mol ...