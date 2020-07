Barbara D’Urso in costume a 63 anni: le foto da sirena stregano Instagram (Di mercoledì 29 luglio 2020) Barbara D’Urso lascia senza fiato su Instagram: le sue foto in costume a 63 anni sono un incanto. La presentatrice si sta godendo le sue vacanze al mare dopo un anno di duro lavoro e non può certo lasciare i suoi fan senza documentare le sue giornate. Barbarella non manca di mandare in visibilio i suoi numerosissimi follower con alcune foto conturbanti che la ritraggono in costume. La D’Urso non ha nulla da invidiare alle ventenni, specialmente quando posa da sirena. Così, eccola su Instagram combattere il caldo afoso degli ultimi giorni, sdraiata in acqua, con uno splendido monopezzo a fantasia. La D’Urso sfoggia un fisico perfetto, gambe magrissime (sono sempre state il suo punto di forza, non a caso ... Leggi su dilei

Lifeiscoolf : RT @itsmedany_: Barbara d’Urso SAPEVA #TemptationIsland - Surfiniae : RT @carlakak: @MarceVann @marioerdrago @Gio2020Gio @Pincopanco999 @MPenikas @marcellone8 @Simone98RC @m_spagna @fatelli_michele @CiceroM5S… - VRaggi2021 : RT @carlakak: @MarceVann @marioerdrago @Gio2020Gio @Pincopanco999 @MPenikas @marcellone8 @Simone98RC @m_spagna @fatelli_michele @CiceroM5S… - MarceVann : RT @carlakak: @MarceVann @marioerdrago @Gio2020Gio @Pincopanco999 @MPenikas @marcellone8 @Simone98RC @m_spagna @fatelli_michele @CiceroM5S… - carlakak : @MarceVann @marioerdrago @Gio2020Gio @Pincopanco999 @MPenikas @marcellone8 @Simone98RC @m_spagna @fatelli_michele… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia