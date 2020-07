Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli. E vederli: con quel costume mozzafiato è “la vera sirena” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Barbara D’Urso, sempre inimitabile. Può piacere o meno, ma Carmelita trova sempre il modo più opportuno per fare parlare di sé. Abbiamo avuto modo di seguire la conduttrice in vacanza, durante il bagno in mare o con un drink in mano di fronte a un tramonto mozzafiato. E tra critiche e apprezzamenti, i giorni di relax procedono sotto gli occhi di tutti. L’ultima foto di Barbara? Imperdibile. Carmelita ha ormai raggiunto i suoi splendidi 63 anni e anche se non gode della simpatia di tutti, certamente in quanto a bellezza non le si può dire nulla. Non si pone mai troppe difficoltà nel mettersi in mostra in costume. Che sia un bikini o lo splendido monopezzo a fantasia postato di recente, Barbara D’Urso trova il modo per ... Leggi su caffeinamagazine

