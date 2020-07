Banksy, venduto all’asta il capolavoro sui migranti per 2,4 milioni di euro: andranno a un ospedale di Betlemme (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo street artist Banksy ha deciso di donare i proventi di una sua opera quotata un milione di dollari a un ospedale palestinese. Il trittico è stato battuto all’asta per 2,2 milioni di sterline. La notizia è stata data dai suoi collaboratori e ha fatto subito il giro del mondo. L’opera si intitola Mediterranean Sea View 2017 ed è stata messa all’asta al Sotheby’s di Londra. A gestire l’affare c’è Wissam Salsaa, direttore del Walled Off Hotel che Banksy ha contribuito a creare nel 2017 nella città palestinese di Betlemme nella Cisgiordania. L’opera si ispira al tema dell’immigrazione: comprende tre dipinti che raffigurano vedute di mari in tempesta e litorali cosparsi di giubbotti di salvataggio e boe ... Leggi su open.online

elisadalbosco : RT @jeperego: Il dipinto di #Banksy “Mediterranean Sea View 2017” venduto all’asta da Sotheby’s a Londra per quasi 2,5 milioni di euro. L’a… - bviteritti : RT @jeperego: Il dipinto di #Banksy “Mediterranean Sea View 2017” venduto all’asta da Sotheby’s a Londra per quasi 2,5 milioni di euro. L’a… - jeperego : Il dipinto di #Banksy “Mediterranean Sea View 2017” venduto all’asta da Sotheby’s a Londra per quasi 2,5 milioni di… - Alleniram17 : Meno male che non va più di moda portare u soldi alle Bahamas. Le donazioni, quelle vere... #Banksy #donazioni - Archales3 : RT @CommozioniA: #MediterraneanSeaView. La crisi umanitaria, l'immigrazione e le tragedie nel Mediterraneo. Il trittico di #Banksy è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Banksy venduto Banksy, trittico venduto per 2,4 milioni Adnkronos Banksy, venduto all'asta per due miloni di dollari trittico su migranti

Banksy, trittico venduto per 2,4 milioni

Un trittico dello street artist britannico Banksy è stato venduto per 2.235.000 sterline (circa 2,4 milioni di euro) questa sera ad un'asta di Sotheby's. Il ricavato sarà devoluto all'ospedale Basr di ...

Un trittico dello street artist britannico Banksy è stato venduto per 2.235.000 sterline (circa 2,4 milioni di euro) questa sera ad un'asta di Sotheby's. Il ricavato sarà devoluto all'ospedale Basr di ...