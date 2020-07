Bank of England, massa monetaria M4 rallenta ma recuperano prestiti (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – La crescita della massa monetaria M4 della Gran Bretagna riporta a giugno un incremento dell’1%, in forte decelerazione rispetto al 2,1% mese precedente. Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Per quanto concerne l’M4 lending si è registrata una variazione mensile pari a +0,9% contro il +2,6% precedente. Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati hanno evidenziato un calo inferiore a 0,1 miliardi di sterline, più contenuto rispetto ai -4,5 miliardi precedenti e inferiore al consensus (-2 miliardi). I prestiti netti ai privati aumentano di 1,8 miliardi dopo la forte riduzione di 3,4 miliardi registrata in precedenza. I prestiti per mutui crescono di 1,9 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un ... Leggi su quifinanza

Il dato è pubblicato dalla Bank of England. Per quanto concerne l'M4 lending si è registrata una variazione mensile pari a +0,9% contro il +2,6% precedente. Nello stesso periodo, i crediti al consumo ...

La Bank of England pensa ad istituire una sua banca d'investimenti

Arriva dalla Gran Bretagna, attraverso il Financial Times, la notizia che fa capire quanto sia vitale la battaglia sull'Euro. Secondo il quotidiano londinese la Bank of England starebbe pensando di is ...

Arriva dalla Gran Bretagna, attraverso il Financial Times, la notizia che fa capire quanto sia vitale la battaglia sull'Euro. Secondo il quotidiano londinese la Bank of England starebbe pensando di is ...