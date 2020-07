Banchi singoli: il fornitore della gara si ritira per mancanza di condizioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Banchi singoli: il fornitore sembra non poter garantire la consegna entro settembre. Il Governo e la Ministra dell’istruzione avevano lanciato una gara europea per il procacciamento dei mono-Banchi da 300 euro, che avrebbero dovuto garantire la sicurezza degli studenti per la ripresa delle attività didattiche il 14 di Settembre. Banchi singoli: si ritira il fornitore del Node Pare sia stata l’Azienda C2 Group ad essere scelta per partecipare al costosissimo appalto per la fornitura dei Banchi singoli alle scuole. Si tratta dei Banchi che aveva già testato in diretta televisiva la Ministra Azzolina. Un’ indagine ... Leggi su notizieora

