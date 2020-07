Banchi rotanti, i meme più belli dello sfottò contro la ministra (Di mercoledì 29 luglio 2020) meme e gif per l'ultima trovata del Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sui Banchi con le rotelle. In vista della ripresa della scuola a metà settembre, la Azzolina, ospite di David Parenzo e Luca Telese a "In Onda" su LA7, ha provato il banco mobile che dovrebbe mantenere il distanziamento sociale in classe, ma il test è stato assai poco convincente. Telese le ha fatto notare che è inadeguato perfino a usare il celebre vocabolario di greco Rocci ma la grillina: "Ci entra, ci entra. Voi siete malpensanti". Una performance che ha suscitato l'ironia del web. (Giada Oricchio) Leggi su iltempo

Meme e gif per l'ultima trovata del Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sui banchi con le rotelle. In vista della ripresa della scuola a metà settembre, la Azzolina, ospite di David Parenzo e ...

ROMA. Di nuovo in classe. Tutti. Dal 14 settembre. Lucia Azzolina lo ha ripetuto una decina di volte durante l’informativa urgente nell’aula della Camera. Come a voler rendere più vicino, più realisti ...

